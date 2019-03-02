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      Спецслужбы России готовят фейковые экзит-полы в Украине: когда и где они будут опубликованы

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      Спецслужбы России готовят фейковые экзит-полы в Украине
      Спецслужбы России готовят фейковые экзит-полы в Украине / Фото из открытых источников

      Спецслужбы Российской Федерации при поддержке местных групп влияния готовят кампанию по распространению ложных данных экзит-полов. Россия хочет хаотизировать избирательный процесс и создать основания для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов президента Украины.

      Об этом рассказали экс-сотрудники Главного управления разведки Украины полковники Юрий Смищук и Дмитрий Соболев и экс-сотрудник Управления специальных операций ГШ ВСУ полковник запаса Сергей Литвиненко, сообщает Информационный сопротивление.

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      Политтехнологи из "Центра политической конъюнктуры" Чеснакова разработали для Кремля и пророссийских сил в Украине рекомендации по распространению фейковый данных экзит-полов во время президентских выборов.

      Что такое экзит-пол?​Опрос на выходе или послевыборные опросы – опрос избирателей, который проводится социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до момента объявления официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.

      Что предусматривают фейковые данные экзит-полов? Использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках во время голосования, которые будут обнародованы вечером 31 марта.

      Соболев заявил, что для распространения неправдивых данных планируют привлечь так называемые "консалтинговые альянсы". То есть ситуативные и коррумпированные объединения мелких консалтинговых групп, для создания впечатления "авторитетности" будут использовать англоязычные названия и аббревиатуры, максимально похожие на бренды известных консалтинговых компаний, пользующихся доверием.

      Вбрасывания фейковый данных экзит-полов в украинских, российских и западных СМИ планируют осуществить в три этапа,
      – говорится в сообщении.

      Как российские спецслужбы будут обнародовать фейковые данные экзит-полов? Первые ложные данные должны появиться 31 марта в неофициальных источниках – социальных сетях и Telegram каналах около 13:00. Эта информация будет представлена, как результаты опроса проголосовавших избирателей с 8:00 до 12:00.

      Второй этап начнется около 17:00, а третий – после 20:00. Именно тогда на пророссийских телеканалах и сайтах, уже как инфографика, будут опубликованы фальшивые данные экзит-полов, где разница в рейтингах первых 3-4 кандидатов будет представлена, как минимальная, но с высоким рейтингом пророссийского кандидата.

      Литвиненко отметил, что будет сделан акцент на якобы помехах в работе таких экзит-полов на избирательных участках.

      Когда состоятся выборы Президента Украины?​
      8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      За порядком в день выборов 31 марта будут следить 60 тысяч правоохранителей. На каждом избирательном участке будет по два силовика.

      президентські вибори 2019
      Календарь президентских выборов-2019: главные даты

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Украина – Россия Новости политики Российская пропаганда Новости России
      Источник: 24 Канал
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