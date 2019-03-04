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      Різка і брудна кампанія, – Медведєв грубо висловився про українські вибори

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      Дмитро Медведєв
      Дмитро Медведєв / фото з відкритих джерел

      Російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв різко висловився про проведення президентських виборів в Україні. Зокрема, він висловив сумнів щодо їх легітимності.

      Так, Медведєв заявив, мовляв, Росія готова до діалогу з новою владою України, проте має великі сумніви щодо легітимності майбутніх президентських виборів. Про це прем’єр РФ розповів в інтерв’ю болгарським ЗМІ, передає РБК.

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      В Україні йде різка, брудна кампанія перед виборами президента. Ми в Росії досі не розуміємо, з ким в Україні можна розмовляти,
      – пояснив Дмитро Медведєв.

      Також він додав: Москва готова до контактів із новим керівництвом України, але для РФ також важливо, щоб кандидат, який отримає перемогу, виграв вибори чесно.

      Важливо, чи буде ця перемога чесною, чи будуть ці вибори легітимними, без фальсифікацій. Недавні події змушують очікувати найгіршого. Виборча кампанія в Україні проходить із грубими порушеннями загальноприйнятих демократичних норм, – сказав Медведєв.

      Зазначимо, що раніше президент Порошенко підписав закон про заборону спостерігачів з Росії на виборах в Україні. Так, представники країни-агресора ніяк не зможуть бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських та місцевих виборах.

      Чому росіянам заборонили бути спостерігачами на виборах? Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      Як в Росії відреагували на заборону надсилати своїх спостерігачів в Україну?

      Посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення там назвали "міркування безпеки" для своїх представників. Проте, вже 12 лютого Москва передумала і заявила, що продовжить наполягати на участі своїх спостерігачів в українських виборах.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини політики Дмитро Медведєв Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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