Резко стало невозможно дышать, – горняк о трагедии на шахте в России

Пожар на шахте "Листяжная", которая находится в России, унесла жизни по меньшей мере 11 человек. Горняк, находившийся в это время под землей, рассказал обо всем, что происходило внутри.

Как рассказал работник шахты Федор (имя изменено по требованию), нареканий на участок, где раздался взрыв, раньше не было. Проблем с вентиляционной системой тоже не было.

Важно Пожар на шахте в России: количество погибших возросло, десятки горняков – под землей

Взрыв был очень мощным

В момент взрыва Федор находился на первом участке, расположенном примерно в 5 километрах от эпицентра взрыва. Однако взрывная волна была настолько мощной, что подняла и разогнала угольную пыль через вентиляцию далеко в другие зоны добычи.

Мужчина надышался угарным газом, выбираясь на поверхность. К счастью, спасатели его быстро нашли и передали медикам. В настоящее время он находится в реанимации.

Из-за пыли невозможно было дышать

Другой горняк отметил, что все произошло внезапно. Он услышал резкий хлопок и стал задыхаться от пыли.

Я только заступил на смену, метров 600 спустился, и произошел взрыв. Пыль столбом, дышать нечем. Я стал задыхаться. Если бы у меня самоспасатель не сработал, я бы там так и остался,

– заявил он.

Он напомнил, что по технике безопасности горнякам нельзя работать в шахте, если там есть запах газа. Но, как признался мужчина, бывало такое, что начальники настаивали на обратном.

"Они (руководство – 24 канал) говорили, чтобы мы работали. Если не устраивает, иди и увольняйся", – добавил горняк.

Свидетельства горняков о взрыве на шахте: смотрите видео

Что известно о взрыве на шахте "Листяжная"

Чрезвычайная ситуация произошла утром 25 ноября на шахте "Листяжная", которая расположена в городе Белово Кемеровской области.

Известно, что в результате аварии погибли 11 человек, более 40 человек пострадали. Из шахты не смогли подняться 49 человек.

Предварительно там зафиксировали задымление в вентиляционном штреке. Однако есть и другие версии развития событий, среди которых: