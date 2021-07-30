Нужен другой аэропорт в Приазовье, – Резников исключает авиасообщение с Мариуполем

Алексей Резников заявил, что пока нет возможности говорить о возобновлении авиасообщения с Мариуполем. В то же время рабочая группа уже изучает возможность строительства другого аэропорта на территории Приазовья.

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Резников отметил, что после трагедии с MH17 установили запрет на гражданские полеты в 120 км от линии соприкосновения.

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Политик подчеркнул: Мариуполь расположен на расстоянии 25 километров. Резников отметил, что при всем уважении к местным жителям, на данный момент возобновление авиасообщения невозможно.

Недавно создали рабочую группу под моим председательством, которая изучает возможности строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском,

– сообщил Резников.

По словам политика, требование о расстоянии 120 километров смогут сократить при условии отвода тяжелых вооружений.

Сейчас этот вопрос уже изучают. Когда примут решение, украинская сторона направит документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. Реализация проекта станет возможной только в случае, если они предоставят разрешение.