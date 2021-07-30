Нужен другой аэропорт в Приазовье, – Резников исключает авиасообщение с Мариуполем
Источник:Интерфакс-Украина
Алексей Резников заявил, что пока нет возможности говорить о возобновлении авиасообщения с Мариуполем. В то же время рабочая группа уже изучает возможность строительства другого аэропорта на территории Приазовья.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Резников отметил, что после трагедии с MH17 установили запрет на гражданские полеты в 120 км от линии соприкосновения.
Актуально Есть несколько вариантов: что будут делать с россиянами в Крыму после деоккупации
Политик подчеркнул: Мариуполь расположен на расстоянии 25 километров. Резников отметил, что при всем уважении к местным жителям, на данный момент возобновление авиасообщения невозможно.
Недавно создали рабочую группу под моим председательством, которая изучает возможности строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском,
– сообщил Резников.
По словам политика, требование о расстоянии 120 километров смогут сократить при условии отвода тяжелых вооружений.
Сейчас этот вопрос уже изучают. Когда примут решение, украинская сторона направит документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. Реализация проекта станет возможной только в случае, если они предоставят разрешение.Примите во внимание! Трагедия МН17 произошла в июле 2014 года. Самолет Boeing-777 совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Российские боевики сбили воздушное судно в небе над Донбассом. Погибли 298 человек.