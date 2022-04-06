Резников с министрами обороны НАТО и Грузии обсудили созданную Россией опасность в Черном море

Министр обороны Украины со своими коллегами из НАТО и Грузии обсудил созданную Россией опасность в Черном море. Алексей Резников объяснил, что Москва создала угрозы всем странам Черноморского региона.

Информацию о встрече сообщили в Минобороны 6 апреля. В частности, министры общались на 42 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Резников обсудил с коллегами опасность в Черном море

На виртуальной встрече по безопасности в Черном море были:

четыре министра обороны стран НАТО: Турции – Хулуси Акар, Болгарии – Драгомир Заков, Польши – Мариуш Блащак, Румынии – Василий Дынка.

министры Украины и Грузии – Алексей Резников и Джуаншер Бурчуладзе соответственно.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе и гуманитарным вызовам, которые вызвало нападение России на Украину,

– говорится в сообщении.

Также министры поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах. Кроме того, сконцентрировали внимание на обеспечении:

эвакуации мирных граждан из зон боевых действий;

безопасности международного судоходства;

возможных мерах по прекращению огня и сохранению мира.

Алексей Резинков поблагодарил Турцию за организацию встречи и непризнание оккупации Крыма Россией.

Россия нарушила безопасность международного судоходства

Нападение России уже вызвало масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства. Россия создает провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и ​​уже подверглись российским атакам, есть жертвы,

– рассказал Резников.

Министр обороны Украины рассказал, что российский флот бросает в море захваченные в Севастополе мины, которые принадлежали Военно-Морским силам Вооруженных сил Украины до 2014 года. Это попытка террористических актов против гражданских судов.

Кроме того, Резников рассказал коллегам о страшной ситуации в блокадном Мариуполе и добавил, что диалог важен для обеспечения поддержки Украины и приближения нашей победы.

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