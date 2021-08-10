Мы готовы разместить американские войска в Украине, – Резников

Алексей Резников заявил, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону. По его словам, для этого можно разместить войска США на нашей территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметил, что украинское законодательство разрешает такие решения. Об этом он сообщил во время встречи в Штатах с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом.

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Важным является расширение пакета по безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет,

– сказал политик.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что в нашей стране на постоянной основе находятся 160 американских военных. Однако, по ее словам, в случае необходимости Штаты могут увеличить их количество.

Другие детали встречи Резникова

Ядерное оружие в оккупированном Крыму

Алексей Резников подчеркнул, что "Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризовала". Особое беспокойство вызывают действия агрессора, направленные на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия".

Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы,

– заметил глава Минреинтеграции.

"Северный поток-2" – угроза для ЕС

По его словам, сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2" – "три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша".

Для Украины и стран Балтии – это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы – тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж,

– добавил он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий убежден, что необходимо усилить санкции против компаний, которые строят "Северный поток-2", и не допустить его запуска.

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