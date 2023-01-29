Танки – это начало: Резников надеется, что Украина скоро получит самолеты, которые изменят ход войны

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что следующие 2 недели будут успешными в контексте переговоров по авиации. Резников заявил, что авиация может изменить ход войны в пользу Украины.

Министр обороны Украины говорит, что главные боевые танки, поставленные союзниками, уже в пути. По его словам, следующая надежда Украины – получить военные самолеты, которые могут переломить правила игры в борьбе с Россией

Обратите внимание F-16 для Украины: в Воздушных силах рассказали, сколько самолетов нуждаются

Резников назвал оружие победы Украины

Резников объявил список оружия, которое нужно Украине. Среди желаемого истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Он отметил, что это оружие нужно не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов оккупантов.

Министр обороны выразил надежду, что следующие две недели переговоров с европейскими и североамериканскими союзниками по поводу военных самолетов приведут к принятию обязательств.

Резников подчеркнул, что с развитием войны в Украину начала поступать военная техника, в которой когда-то было отказано.

"Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра", – сказал он.

Украина может получить современные истребители: что известно