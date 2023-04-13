Без этого все разговоры – иллюзии: Резников назвал 5 шагов по безопасности Украины

Министр обороны Алексей Резников назвал шаги, которые следует предпринять для победы Украины и безопасности в регионе. Речь идет как о решительных санкциях против агрессора, так и о декупации территорий, которые захватила Россия.

В первую очередь Резников отметил, что не стоит бояться применять силу и санкции. Глава Минобороны считает, что агрессор должен отдавать себе отчет, что за свои действия придется отвечать.

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Для Украины нет альтернативы, кроме НАТО

"Первое, мы должны изменить парадигму – мы не должны бояться применять силу и санкции. Агрессор должен осознавать, что за свои действия придется заплатить", – сказал Резников.

Второй шаг, как говорит министр, состоит в том, что Украине нужны системные гарантии, "которые бы сделали повторную агрессию России невозможной". По его словам, в этом вопросе для Украины нет альтернативы, кроме НАТО.

Третий шаг – без возвращения Крыма, все разговоры о безопасности в регионе – иллюзии,

– считает глава оборонного ведомства.

Четвертый шаг, по словам Резникова, касается трансформации России, без которой невозможна безопасность в регионе.

"Осознание, что безопасность в регионе невозможна без трансформации России. Агрессор должен получить четкий сигнал – если не будет изменений и попыток адаптироваться под требования демократического мира, никакого доверия не будет", – добавил министр.

В конце концов Резников заявил, что Украина хочет одержать победу в 2023 году, для чего Киеву нужна помощь.

"И последнее – Украина стремится одержать победу уже в этом году. Чтобы это сделать, нам нужна помощь как можно скорее", – резюмировал он.

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