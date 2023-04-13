У першу чергу Резніков наголосив на тому, що не варто боятися застосовувати силу та санкції. Глава Міноборони вважає, що агресор повинен усвідомлювати, що за свої дії доведеться відповідати.

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Для України немає альтернативи, окрім НАТО

"Перше, ми маємо змінити парадигму – ми не повинні боятися застосовувати силу та санкції. Агресор має усвідомлювати, що за свої дії доведеться заплатити", – сказав Резніков.

Другий крок, як каже міністр, полягає в тому, що Україні потрібні системні гарантії, "які б зробили повторну агресію Росії неможливою". За його словами, в цьому питанні для України немає альтернативи, окрім НАТО.

Третій крок – без повернення Криму, всі розмови про безпеку в регіоні – ілюзії,

– вважає глава оборонного відомства.

Четвертий крок, зі слів Резнікова, стосується трансформації Росії, без якої неможлива безпека в регіоні.

"Усвідомлення, що безпека у регіоні неможлива без трансформації Росії. Агресор має отримати чіткий сигнал – якщо не буде змін і спроб адаптуватися під вимоги демократичного світу, ніякої довіри не буде", – додав міністр.

Врешті-решт, Резніков заявив, що Україна хоче здобути перемогу у 2023 році, для чого Києву потрібна допомога.

"І останнє – Україна прагне здобути перемогу вже в цьому році. Щоб це зробити, нам потрібна допомога, якомога швидше", – резюмував він.

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