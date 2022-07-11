Зеленский прокомментировал слова Резникова об "освобождении Юга"
Украинцы делают все для того, чтобы освободить от врага все оккупированные территории. В частности, активные действия ВСУ по деоккупации Юга стали уже заметными.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что президент отдал приказ подготовить план освобождения Юга. На такие слова отреагировал и сам Зеленский, сообщает 24 канал.
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Основная задача для ВСУ
Во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте, которая состоялась в Киеве 11 июля, Зеленский сказал, что не читал интервью Резникова.
Могу сказать, что задача у всех наших военных – это деоккупировать всю нашу территорию. Думаю, это задача каждого гражданина нашего государства,
– сказал президент.
Также он отказался делиться деталями тех или иных планов.
Что происходит на Юге
- Судя по многочисленным взрывам на складах оккупантов, их командных пунктах, можно предположить, что так ВСУ готовятся и приближают контрнаступление. Об этом свидетельствует и перехваченный разговор оккупантов, в котором они рассказали, что наши воины попали в главное командование на Херсонском направлении. Судя по тому, что говорят оккупанты, там 12 ликвидированных врагов.
- Также прогремел 11 июля взрыв со стороны Чернобаевки. Его хорошо было слышно и видно жителям временно оккупированного Херсона. У людей тряслись стены и тарелки в домах. На улице виднелся дым, поднявшийся вверх.
- Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак предполагал, что почти все уже готово к контрнаступлению. По его словам, такое заключение можно сделать из заявлений украинских чиновников. В частности, он имел в виду заявление Резникова о деоккупации.
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