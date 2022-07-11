Зеленский прокомментировал слова Резникова об "освобождении Юга"

Украинцы делают все для того, чтобы освободить от врага все оккупированные территории. В частности, активные действия ВСУ по деоккупации Юга стали уже заметными.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что президент отдал приказ подготовить план освобождения Юга. На такие слова отреагировал и сам Зеленский, сообщает 24 канал.

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Основная задача для ВСУ

Во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте, которая состоялась в Киеве 11 июля, Зеленский сказал, что не читал интервью Резникова.

Могу сказать, что задача у всех наших военных – это деоккупировать всю нашу территорию. Думаю, это задача каждого гражданина нашего государства,

– сказал президент.

Также он отказался делиться деталями тех или иных планов.

Что происходит на Юге

Судя по многочисленным взрывам на складах оккупантов, их командных пунктах, можно предположить, что так ВСУ готовятся и приближают контрнаступление. Об этом свидетельствует и перехваченный разговор оккупантов, в котором они рассказали, что наши воины попали в главное командование на Херсонском направлении. Судя по тому, что говорят оккупанты, там 12 ликвидированных врагов.

Также прогремел 11 июля взрыв со стороны Чернобаевки. Его хорошо было слышно и видно жителям временно оккупированного Херсона. У людей тряслись стены и тарелки в домах. На улице виднелся дым, поднявшийся вверх.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак предполагал, что почти все уже готово к контрнаступлению. По его словам, такое заключение можно сделать из заявлений украинских чиновников. В частности, он имел в виду заявление Резникова о деоккупации.

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