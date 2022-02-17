Резников объяснил, что должно произойти, чтобы все перестали говорить, что "завтра война"

Алексей Резников заявил, что градус напряжения будет снижаться, когда российские войска действительно отойдут от украинских границ. На это отреагируют западные СМИ. Они напишут, что есть положительные сигналы.

Министр обороны Резников подчеркнул, что следующим шагом должно стать возвращение на трек политико-дипломатического общения. Сейчас Россия идет по пути информационного шантажа.

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Страна-агрессор показывает, что может напасть. К счастью, в этот раз Запад уже не может не реагировать. Забыть об Украине и ее участии в международном военном конфликте, где агрессором является Россия, уже невозможно.

Как только произойдет реальный уход российского контингента от наших границ, как только они закончат эти свои объявленные учения, градус начнет снижаться.

– подчеркнул министр обороны.

Резников назвал истинную цель Кремля

Министр обороны Украины убежден, что целью России является не Украина.

Страна-агрессор хочет нарушить единство НАТО и стран ЕС, а также добиться ее признания как доминирующего субъекта в мировой геополитике.

Резников рассказал, что российские идеологи хотят, чтобы их уговаривали о чем-нибудь. Для этого страна-агрессор рассказывает сказку, будто кто-то когда-то им что-то обещал.

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