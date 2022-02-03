Резников объяснил, как силы территориальной обороны будут получать доступ к оружию

Министр обороны Алексей Резников заявил, что силы территориальной обороны могут применять оружие. Для его получения предусмотрен специальный механизм.

По словам министра обороны, за резервистом, который будет подписывать контракт для вступления в ряды теробороны, будут закреплять комплект оружия. Его будут хранить в специально отведенных местах.

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Как силы теробороны могут использовать оружие

Алексей Резников пояснил, что силы территориальной обороны не являются добровольческими формированиями органов местного самоуправления. Сейчас 10 тысяч бойцов ВСУ разворачивают штабы теробороны по штату мирного времени. Именно эти военные создадут командное ядро сил.

Следующий этап – подписание контрактов с резервистами, которые будут проходить службу в рядах территориальной обороны.

Далее будут формироваться бригады и батальоны сил территориальной обороны путем заключения контрактов с резервистами. Те кто будет желать подписать такой контракт, тогда за ними будет закреплено штатное оружие и боекомплект,

– пояснил Резинков.

Оружие будут хранить в специально отведенных местах – на территории воинской части в комнате под сигнализацией. В случае необходимости бойцы должны прибыть в часть и взять свое оружие.

Территориальная оборона в Украине: главное

С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", который предусматривает формирование сил территориальной обороны. В тот же день Владимир Зеленский назначил командующим сил теробороны бригадного генерала Юрия Галушкина.

15 января украинские подразделения территориальной обороны в приграничных областях получили оружие. Другие регионы получат его до конца февраля 2022 года.

Для присоединения необходимо обратиться в свой военкомат к офицеру теробороны.

Больше о том, как формируют силы теробороны в выпуске "На эту минуту": смотрите видео