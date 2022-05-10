Резников обсудил американским коллегой Остином потребности Украины на поле боя с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников 9 мая разговаривал со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Они обсудили военную помощь, требуемую ВСУ для победы над российскими оккупантами.

Разговор состоялся по телефону. Министры договорились и дальше находиться в тесном контакте.

К теме Россия годами не слушала слов, поэтому теперь слушает оружие, – Резников

Резников пообщался с Остином

Министр обороны США рассказал, что имел телефонный разговор с главой Минобороны Украины.

Сегодня утром я разговаривал со своим коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные запросы Украины. Я еще раз подтвердил нашу устойчивую поддержку в предоставлении Украине необходимых возможностей для противодействия российской агрессии.

– заметил Остин.

По информации Минобороны США, он рассказал Резникову, что для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием 6 мая было выделено 150 миллионов долларов. В частности, речь идет об артиллерии, контрартиллерийских радарах и оборудовании для электронных помех.

В свою очередь, министр обороны Украины рассказал о ситуации на Востоке. Остин отметил, что США будут продолжать усиливать украинскую армию, чтобы она могла победить захватчиков. Также он проинформировал Резникова о постоянной координации США с союзниками и партнерами по усилиям по оказанию военной помощи.

Интересно Эти шаги затратны, но скрываться от агрессии России – более затратно, – Байден о ленд-лизе

Кратко о помощи США и ленд-лизе для Украины

США еще 28 апреля поддержали ленд-лиз для Украины. К тому же такую программу использовали еще во время Второй мировой войны.

Палата представителей США проголосовала за него с разгромным результатом: 417 голосов "за" и только 10 – "против"

Ленд-лиз предполагает сокращение бюрократической составляющей, что значительно ускорит передачу Украине оружия и других важных поставок.

Отныне наше государство сможет предоставлять США список необходимого оружия, а Штаты в свою очередь будут поставлять украинским защитникам танки, самолеты системы ПВО и т.д.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что решение Белого дома поставлять ВСУ оружие означает одно – США уверены в победе Украины.

По мнению министра обороны, ленд-лиз – это фактически участие в войне, но без ввода войск.

Стоит посмотреть – Байден подписал ленд-лиз для Украины