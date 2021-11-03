Резников покидает ТКГ: кто будет вместо него

Алексей Резников покидает пост не только министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Он также уже не будет первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Свое решение Резников озвучил, выступая в Раде. Его обязанности, вероятно, перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю Александру Мережко.

Важно Рада отправила в отставку Алексея Резникова

Правда, Резников отметил, что решение о формировании обновленного состава делегации принимает президент.

В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что уже не буду участвовать как член делегации. Глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко, они будут продолжать,

– заметил экс-министр.

Увольнение Резникова из Минреинтеграции: что известно

Верховная Рада 3 ноября проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий. Это поддержали 329 нардепов.

Заявление на увольнение политик написал еще 1 ноября.

По информации СМИ, Алексей Резников может заменить Андрея Тарана на посту министра обороны Украины. Последнего 3 ноября парламентарии тоже уволили.

Резников занимал должность первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ с 5 мая 2020 года. Кроме того, с июня 2021 года он заменял Кравчука, который находится на реабилитации после перенесенной на сердце операции.