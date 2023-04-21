Резников пообщался с Остином перед началом "Рамштайна": кадры встречи
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников встретились перед началом "Рамштайна". Заседание проходит сегодня, 21 апреля.
Встреча министров произошла на авиабазе Рамштайн в Германии. Остин назвал Резникова своим хорошим другом.
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Остин встретился с Резниковым
Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В прошлом году члены Контактной группы по обороне Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно,
– написал Остин.
Министр обороны Украины заявил, что сегодня отмечается годовщина "Рамштайна". На повестке дня – анализ проделанного, стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил и распределение программ помощи всем подразделениям ВСУ.
"Мы чувствуем поддержку наших партнеров и продолжаем стремиться к победе", – подчеркнул Резников.
Встреча Резникова и Остина: смотрите видеоОбратите внимание! Предыдущая встреча прошла по видеосвязи 15 марта. Резников заявлял, что "Рамштайн-10" вселяет оптимизм: усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, тренировку и формирование "бронированного кулака".
"Рамштайн-11": все, что известно
- 21 апреля проходит новое заседание в формате "Рамштайн". Это уже 11 встреча международных партнеров из Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что по итогам заседания предстоят скорые решения по военной помощи перед контрнаступлением.
- По словам Зеленского, важно обсудить вопрос относительно того оружия, которого Украина долго ждет. Речь идет о переговорах "с конкретными партнерами по конкретному количеству конкретного дальнобойного оружия".
- Военный эксперт Олег Жданов назвал 2 направления, которые следует обсудить на встрече.