Резников пообщался с Остином перед началом "Рамштайна": кадры встречи

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников встретились перед началом "Рамштайна". Заседание проходит сегодня, 21 апреля.

Встреча министров произошла на авиабазе Рамштайн в Германии. Остин назвал Резникова своим хорошим другом.

Важно Успехи будут, завтра увидите, – Данилов анонсировал результаты нового "Рамштайна"

Остин встретился с Резниковым

Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В прошлом году члены Контактной группы по обороне Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно,

– написал Остин.

Министр обороны Украины заявил, что сегодня отмечается годовщина "Рамштайна". На повестке дня – анализ проделанного, стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил и распределение программ помощи всем подразделениям ВСУ.

"Мы чувствуем поддержку наших партнеров и продолжаем стремиться к победе", – подчеркнул Резников.

Встреча Резникова и Остина: смотрите видео

"Рамштайн-11": все, что известно

21 апреля проходит новое заседание в формате "Рамштайн". Это уже 11 встреча международных партнеров из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что по итогам заседания предстоят скорые решения по военной помощи перед контрнаступлением.

По словам Зеленского, важно обсудить вопрос относительно того оружия, которого Украина долго ждет. Речь идет о переговорах "с конкретными партнерами по конкретному количеству конкретного дальнобойного оружия".

Военный эксперт Олег Жданов назвал 2 направления, которые следует обсудить на встрече.