Прибегает к шантажу и эскалации, – Резников пожаловался НАТО на Россию

Алексей Резников проинформировал послов государств НАТО о ситуации безопасности на востоке Украины и в оккупированном Крыму. В частности он пожаловался на действия России.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказал международным партнерам о консультациях в рамках Трехсторонней контактной группы. Резников акцентировал на тактике российской стороны.

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По его словам, Россия отказывается выполнять обязательства, которые взяла на себя. Также государство-агрессор пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию территорий страны.

Резников: Россия пытается блокировать консультации

Резников заявил, что Россия осуществляет агрессивную кампанию дезинформации. В частности он напомнил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя после саммита нормандской четверки в 2019 году.

Однако Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что Организация Североатлантического договора четко понимает, что Москва – это не "посредник", а участник международного вооруженного конфликта и является ответственной за его решение.

На встрече обсудили сотрудничество Украины и НАТО

НАТО, как отметил Резников, в дальнейшем готово сотрудничать с Украиной. Представители стран-членов организации активно поддерживают наше государство.

Рабочий визит Резникова в Брюссель / Фото Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Что известно о визите Резникова в Брюссель