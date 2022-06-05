Резников призвал Евросоюз создать трастовый фонд для Украины
Источник:Минобороны Украины
Европейскому союзу следует создать трастовый фонд для Украины. С его помощью все желающие европейские страны смогут оказывать военную поддержку нашему государству.
Резников призвал ЕС создать трастовый фонд для Украины
С таким призывом к Евросоюзу обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил во время Международного форума безопасности GLOBSEC-2022.
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Так, Резников подчеркнул, что следующим шагом предоставления помощи Украине от ЕС могло бы быть создание соответствующего трастового фонда.
Есть государства, например, Люксембург, которые готовы помогать Украине. Но не могут, потому что у них нет вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе, и это может быть следующим шагом,
– отметил глава Минобороны.
Зеленский инициировал создание платформы United24
17 мая президент Украины подписал указ о создании специальной платформы United24. Это национальный бренд Украины, который должен объединять международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране.
Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против России. Все благотворители могут выбрать конкретный проект для передачи денежных средств.
Презентация платформы United24 в США и продажа вышиванки Зеленского
4 июня Владимир Зеленский выступил на презентации платформы United24 в Вашингтоне. Глава нашего государства призвал весь мир присоединяться, ведь русская армия в Украине оставляет после себя руины, а люди должны иметь, куда возвращаться уже сегодня. Для этого и была создана платформа.
В рамках презентации программы United 24, которая прошла 3 июня, проходил благотворительный аукцион на территории Украинского Дома в Вашингтоне. Одним из лотов была вышитая рубашка президента Украины. Она была продана за 100 тысяч долларов. Покупателем лота с вышиванкой Владимира Зеленского стала американская юридическая компания Asters USA.
Кроме того, во время аукциона были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко. А также кружка в виде петушка, подобная той, что уцелела в Бородянке на кухонном шкафчике в доме, разрушенном российскими бомбами. Разыграли и другие лоты, например, флаг Украины с подписью президента Зеленского; вино уцелевшее в хранилищах; почтовые марки с цитатой украинских военных на острове Змеиный.
Все средства с продажи лотов пойдут на платформу United 24.
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