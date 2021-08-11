"Это провокация": в Кремле подгорает из-за заявления Резникова о войсках США в Украине
Источник:24 канал
Россия возмущена из-за заявления Алексея Резникова о том, что Украина готова разместить у себя американские войска. Кремль снова во всем обвинил Запад и считает это провокацией.
Возмущение выразила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Информацию озвучили на одном из российских телеканалов.
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В российском ведомстве уверены, что Запад во главе с США якобы разыгрывает "украинскую карту" против России. Такое заявление не удивляет украинцев, ведь это традиционное обвинение Кремля.
Это доказательство провокационной политики Украины в отношении России. Доказательство намерений США по выстраиванию отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор,
– сказала Захарова.
Она также добавила, что это заявление направлено против России.
Войска США в Украине: коротко о заявлении
- Соответствующее заявление сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время визита в США.
- Он сказал, что из-за растущей российской милитаризации Крыма США должны усилить свое присутствие в Черноморском регионе и разместить свои войска в Украине.
- Также он добавил, что Россия уже де-факто оккупировала Азовское море.