Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за атаки на Яворовский полигон

Под утро 13 марта российские захватчики выпустили 8 ракет по Яворовскому полигону, что на Львовщине. Это всего в 35 километрах от польской границы.

По словам министра обороны Алексея Резникова, это является достаточным основанием для закрытия неба над Украиной.

Важно По предварительным данным сработало ПВО, – Денисенко об ударе по Яворовскому полигону

Резников отметил, что Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности во Львове, где работали иностранные инструкторы. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Это новое террористическое нападение на мир и безопасность возле границы ЕС – НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо,

– призвал глава Минобороны Украины.

Что известно о ракетном ударе во Львовской области Утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Ракетный удар Утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Ракетный удар нанесли по одной из воинских частей . В результате обстрела 9 человек погибли, еще 57 – получили травмы.

После российского вторжения на нашу территорию Украина не раз просила НАТО закрыть небо. Это фактически означает, что страны-члены НАТО должны будут сбивать российские военные самолеты и ракеты, которыми страна-агрессор обстреливает наши города. Однако в НАТО не спешат закрывать небо над Украиной, потому что это означает вовлечение Альянса в конфликт.

В Киеве прошел концерт с призывом закрыть небо над Украиной: смотрите видео