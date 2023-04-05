Резников прокомментировал слова президента Чехии о едином шансе на контрнаступление

Заявление чешского президента, что у Украины будет всего одна попытка большого контрнаступления, является субъективной оценкой. В Петре Павеле больше говорит военный, чем политик.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины будет только один шанс на контрнаступление.

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Я думаю, что в президенте Чешской Республики сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты. Но даже если это его оценка, то она носит субъективный характер,

– заявил Резников.

Позитив в заявлении чешского президента

Министр выразил мнение, что оценка Петра Павела содержит полезный для Украины масседж – "европейские страны должны мощнее объединиться и усилить помощь Украине, чтобы это контрнаступление, этот удар был максимально успешным и эффективным, чтобы не дать шансу врагу сдержать это контрнаступление".

То есть его призыв таков. Очень часто публичные заявления политиков, особенно первых лиц, следует читать и толковать как символы, не совсем так, как они прозвучали,

– сказал Резников.

Что этому предшествовало