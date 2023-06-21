Цель была выше, чем риск убийства, – Резников о поездке на переговоры в Беларусь

Алексей Резников вспомнил поездку на переговоры в Беларусь в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, делегация действительно ожидала рисков, как от российской, так и от белорусской стороны.

Об этом глава Минобороны рассказал в интервью изданию Настоящее время. Однако Резников отметил, что цель этой поездки была гораздо важнее страхов, передает 24 Канал.

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Резников вспомнил свою поездку в Беларусь

Министр обороны отметил, что поездка в Беларусь в начале полномасштабной войны с Россией была действительно рискованной. Однако он подчеркнул, что привык к преодолению страхов, ведь всю жизнь увлекается разными хобби, связанными с адреналином.

"Там (в экстремальных видах хобби – 24 Канал) ты понимаешь уровень риска, но оцениваешь и просчитываешь, как минимизировать его. Поэтому, когда мы обсуждали (поездку – 24 Канал), мы оценивали риски", – подчеркнул Резников.

Он также отметил, что ожидал того, что в Беларуси с украинской переговорной группой могут произойти разные инциденты, в частности, и убийство. Несмотря на это, делегация решила ехать на переговоры.

Взвесив риски, решили, что наша цель выше. Так что поехали,

– подчеркнул министр.

Глава Минобороны также рассказал, что тогда украинские власти беспокоило только открытие гуманитарных коридоров для оказавшихся в оккупации людей, а также спасение тех, кто находился уже в заблокированных городах нашего государства. В заключение Резников добавил, что делегация также ожидала, что их могут взять в заложники, в таком случае любые переговоры остановились бы.

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