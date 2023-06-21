Про це очільник Міноборони розповів в інтерв'ю виданню Настоящее время. Однак Резніков зазначив, що мета цієї поїздки була набагато важливішою ніж страхи, передає 24 Канал.
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Резніков пригадав свою поїздку в Білорусь
Міністр оборони зазначив, що поїздка в Білорусь на початку повномасштабної війни з Росією була дійсно ризикованою. Проте він наголосив, що звик до переборення страхів, адже все життя захоплюється різними хобі, пов'язаними з адреналіном.
"Там (в екстремальних видах хобі – 24 Канал) ти розумієш рівень ризику, але оцінюєш та прораховуєш, як мінімізувати його. Тому, коли ми обговорювали (поїздку – 24 Канал), ми оцінювали ризики", – наголосив Резніков.
Він також зауважив, що очікував того, що у Білорусі з українською переговорною групою можуть статися різні інциденти, зокрема, і вбивство. Попри це, делегація все ж вирішила їхати на перемовини.
Зваживши ризики, вирішили, що наша мета вища. Тож поїхали,
– наголосив міністр.
Очільник Міноборони також розповів, що тоді українську владу турбувало лише відкриття гуманітарних коридорів для людей, що опинилися в окупації, а також порятунок тих, хто перебував вже в заблокованих містах нашої держави. Наостанок Резніков додав, що делегація також очікувала, що їх можуть взяти у заручники, в такому випадку будь-які перемовини б зупинилися.
Нещодавно у Верховній Раді запропонували визнати Білорусь агресоркою
- У Верховній Раді 20 червня кілька депутатів зареєстрували проект постанови про визнання Білорусі країною-агресоркою. Також народні обранці пропонують розірвати з цією країною дипломатичні відносини.
- Український депутат Ярослав Юрчишин зазначив, що цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності за війну в Україні. Крім цього, білоруська сторона має також сплатити майбутні репарації Україні.
- Депутати також пропонують посилити санкційний тиск на Мінськ. Однією з причин такого рішення є те, що Білорусь надала свою територію для вторгнення Росії у Київську область на початку повномасштабної війни.