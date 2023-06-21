Про це очільник Міноборони розповів в інтерв'ю виданню Настоящее время. Однак Резніков зазначив, що мета цієї поїздки була набагато важливішою ніж страхи, передає 24 Канал.

Дивіться також Поранений "Леопард" лікується, – Резніков про втрати техніки

Резніков пригадав свою поїздку в Білорусь

Міністр оборони зазначив, що поїздка в Білорусь на початку повномасштабної війни з Росією була дійсно ризикованою. Проте він наголосив, що звик до переборення страхів, адже все життя захоплюється різними хобі, пов'язаними з адреналіном.

"Там (в екстремальних видах хобі – 24 Канал) ти розумієш рівень ризику, але оцінюєш та прораховуєш, як мінімізувати його. Тому, коли ми обговорювали (поїздку – 24 Канал), ми оцінювали ризики", – наголосив Резніков.

Він також зауважив, що очікував того, що у Білорусі з українською переговорною групою можуть статися різні інциденти, зокрема, і вбивство. Попри це, делегація все ж вирішила їхати на перемовини.

Зваживши ризики, вирішили, що наша мета вища. Тож поїхали,

– наголосив міністр.

Очільник Міноборони також розповів, що тоді українську владу турбувало лише відкриття гуманітарних коридорів для людей, що опинилися в окупації, а також порятунок тих, хто перебував вже в заблокованих містах нашої держави. Наостанок Резніков додав, що делегація також очікувала, що їх можуть взяти у заручники, в такому випадку будь-які перемовини б зупинилися.

Нещодавно у Верховній Раді запропонували визнати Білорусь агресоркою