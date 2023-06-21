Про це заявив міністр оборони. Олексій Резніков наголосив, що, на відміну від агресора, наші військові не використовують тактику "м'ясорубки".

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Все ремонтується

Очільник оборонного відомства порадив після перегляду пропагандистських роликів Росії, де намальовано багато розбитої української техніки, звертатися до фахівців з OSINT.

Ми сміялися, наприклад, коли той самий "Леопард", який, дійсно, був "травмований" – це війна, – був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних боків, порахований, помножений та мультиплікований,

– зауважив Резніков.

Також додав, що спікер ворожого міноборони Конашенков нагадує персонажа зі старого радянського кіно про чотирьох будьонівців. Пояснив, у них є такий смішний персонаж, в окулярах, який увесь час повідомляє, скільки вони там чого знищили.

У нас все на базі, все ремонтується. Поранений "Леопард" полікується,

– підкреслив міністр оборони.

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Пентагон не підтвердив дані про нібито знищення західної техніки

Нещодавно російські пропагандисти почали активно поширювати інформацію про нібито знищення західної техніки в Україні. Зауважимо, що ворог заявляв про буцімто аж 16 одиниць.

Щоправда, Пентагон не має підтверджень відповідних даних. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.