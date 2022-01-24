Резников рассказал, как будут действовать добровольцы в маленьких городах и поселках

Добровольческие формирования будут разворачиваться в маленьких селах и поселках по представлению командующего сил территориальной обороны. Однако после решения главнокомандующего ВСУ и в случае необходимости.

В формирования будут входить местные жители, которые имеют охотничье оружие. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников после заседания СНБО.

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Добровольцы смогут охранять критические объекты инфраструктуры, если они находятся на территории поселка.

Также Резников добавил, что с командованием сил территориальной обороны будут обговаривать дополнительные финансовые потребности для развертывания. Если финансирование таки потребуется, правительство обратится в парламент с соответствующими изменениями в бюджет.

Что надо знать о формировании территориальной обороны

С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Он предусматривает формирование Сил территориальной обороны. Командующим Сил теробороны президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Юрия Галушкина.

Уже с 15 января подразделения территориальной обороны получили оружие. Сначала – в приграничных областях. До февраля должны получить остальные регионы.

Чтобы присоединиться к рядам, надо обратиться в своем военкомате к офицеру территориальной обороны.

В Украине есть 25 бригад территориальной обороны в каждом областном центре. Всего планируют привлечь около 80 тысяч "резервных" бойцов и еще 10 тысяч офицеров-контрактников.

Количество добровольцев растет

На фоне сообщений о возможном наступлении России возросло количество добровольцев в территориальной обороне Киева. Важно, что добровольцам теробороны разрешили использовать охотничье оружие, однако во время выполнения заданий.

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