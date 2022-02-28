Резников рассказал детали повышения зарплаты военных до 100 тысяч гривен

Кабинет министров Украины принял решение платить военным, которые принимают участие в войне против России, 100 тысяч гривен в месяц. Соответствующее решение было принято 28-го февраля.

Участникам боевых действий увеличивают зарплату

Об увеличении зарплаты сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Решение принято во исполнение Указов Президента.

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Зарплату до 100 тысяч гривен увеличат тем военным, которые участвуют в боевых действиях или обеспечивают проведение сдерживания российской агрессии.

В условиях военного положения будут выплачивать дополнительные вознаграждения в размере 30 000 гривен:

военнослужащим Вооруженных Сил;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Главного управления разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управление государственной охраны;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственной специальной службы транспорта;

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским.

Помощь семьям погибшим военных

Резников сообщил, что семьям украинских военных, погибших на войне с Россией, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 15 миллионов гривен.

Он отметил, что сумма распределяется равными долями на всех получателей.

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