Не американцы: Резников рассказал, кто категорически выступал против включения Украины в НАТО

Алексей Резников рассказал, что в 2008 году США были готовы взять Украину и Грузию в НАТО. Однако одна европейская страна выступала категорически против этого.

В интервью министр обороны рассказал, что из собственных источников знает, что в 2008 году США были готовы одобрить политическое решение о принятии Украины и Грузии в состав Альянса.

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Меркель не хотела слить путина, – Резников

Была категоричная позиция Ангелы Меркель против этого. Она взяла свое. Германия убеждала, что не нужна эскалация с россией, не надо ссориться с путиным, потому что с ним можно договориться. Это была самая большая ошибка,

– подчеркнул Резников.

Тогда НАТО одобрило решение о политике открытых дверей, чем все равно разозлило путина и он напал на Грузию. Резников убежден, что если бы Киев и Тбилиси взяли в Альянс, то войны в Грузии в 2008 году не было бы. А в 2014 году россия не оккупировала бы Донбасс и Крым.

Кулеба рассказал, при каких условиях НАТО могло "закрыть небо" Украины

С начала полномасштабной войны основной просьбой украинцев к НАТО было "закрытие неба", чтобы российские ракеты не могли попадать в гражданскую инфраструктуру. В Альянсе говорили, что не могут этого сделать, ведь это будет означать вступление в войну.

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В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что НАТО могло патрулировать небо Украины еще до полномасштабного вторжения, однако этого не произошло. По словам Кулебы, украинские политики активно просили о "закрытии неба", хотя и понимали, что такой сценарий нереалистичен. Однако такие просьбы помогли Украине получить другое – мощную помощь и системы ПВО.

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