Резников сравнил Украину со стеной в "Игре престолов" и пошутил о "Звезде Смерти"

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что наше государство стало щитом всей Европы. Поэтому именно в интересах западных партнеров сейчас вооружение Вооруженных Сил Украины.

Такое заявление глава оборонного ведомства сделал во время пресс-конференции. Алексей Резников убежден, что даже после нашей победы мы будем продолжать быть щитом Восточной Европы.

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Резников сравнил Украину со стеной из "Игры престолов"

Министр обороны отметил, что Украина отмечает партнерам, что после нашей победы Россия изменится не сразу, поэтому наша страна продолжит быть щитом для Восточной Европы или же стеной из сериала "Игра Престолов".

Мы им (партнерам – 24 Канал) говорим, что даже после победы Россия не изменится сразу. Это значит, что мы и являемся тем восточным щитом европейской цивилизации, который продолжает защищать европейскую цивилизацию. Мы и есть та стена, кто смотрел известный сериал ("Игра престолов" – 24 Канал), на которой мы стоим и держим оборону и будем держать. Поэтому в интересах НАТО максимально сделать так, что украинские Вооруженные силы, украинский сектор безопасности и обороны был максимально оснащен современными, а не советскими системами, чтобы была возможность нас поддерживать запчастями, вооружением, боеприпасами,

– подчеркнул Резников.

В то же время министр отметил, что Украина уже получила ряд необходимых вооружений. Резников подшучивает, что из "новогоднего письма пожеланий" остались разве что самолеты и "Звезда Смерти" из "Звездных войн". Однако министр выразил уверенность, что в ближайшее время Украина получит необходимую западную авиацию.

Сейчас Алексей Резников называет главной задачей Минобороны повышение обороноспособности Украины для того, чтобы наши войска смогли выйти на границы 1991 года и установить такую систему обороны, которая сдержала бы желание россиян взять реванш. В то же время, главной ценностью остаются жизни наших военных.

Украина готова к контрнаступлению

Накануне Алексей Резников заявил, что украинские войска готовы к наступательным операциям – Украина получила мощную помощь в виде бронетехники, наши экипажи завершают обучение по освоению этого оружия за границей.

Очевидно, что Алексей Резников не назвал никаких сроков начала наступательных действий для освобождения территорий. Однако министр обороны назвал необходимые условия. Они, казалось бы, просты, но важны: решение командования, Божья воля и соответствующие погодные условия.