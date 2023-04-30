Таку заяву голова оборонного відомства зробив під час пресконференції. Олексій Резніков переконаний, що навіть після нашої перемоги ми продовжуватимемо бути щитом Східної Європи.

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Резніков порівняв Україну зі стіною з "Гри престолів"

Міністр оборони відзначив, що Україна наголошує партнерам, що після нашої перемоги Росія зміниться не одразу, тому наша країна продовжить бути щитом для Східної Європи або ж стіною з серіалу "Гра Престолів".

Ми їм (партнерам – 24 Канал) кажемо, що навіть після перемоги росія не зміниться одразу. Це означає, що ми і є тим східним щитом європейської цивілізації, який продовжує боронити європейську цивілізацію. Ми і є та стіна, хто дивився відомий серіал ("Гра престолів" – 24 Канал), на якій ми стоїмо та тримаємо оборону й будемо тримати. Тому в інтересах НАТО максимально зробити так, що українські Збройні сили, український сектор безпеки та оборони був максимально оснащений системами сучасними, а не радянськими, щоб була можливість нас підтримувати запчастинами, озброєнням, боєприпасами,

– наголосив Резніков.

Водночас міністр відзначив, що Україна вже отримала низку необхідного озброєння. Резніков піджартовує, що з "новорічного листа побажань" залишилися хіба що літаки та "Зірка Смерті" з "Зоряних воєн". Однак міністр висловив впевненість, що найближчим часом Україна таки отримає необхідну західну авіацію.

Зараз же Олексій Резніков називає головним завданням Міноборони підвищення обороноздатності України для того, щоб наші війська змогли вийти на кордони 1991 року й установити таку систему оборони, яка б стримала бажання росіян взяти реванш. Водночас головною цінністю залишаються життя наших військових.

Україна готова до контрнаступу

Напередодні Олексій Резніков заявив, що українські війська готові до наступальних операцій – Україна отримала потужну допомогу у вигляді бронетехніки, наші екіпажі завершують навчання з освоєння цієї зброї закордоном.

Очевидно, що Олексій Резніков не назвав жодних термінів щодо початку наступальних дій для звільнення територій. Однак міністр оборони назвав необхідні умови. Вони, здавалося б, прості, але важливі: рішення командування, Божа воля та відповідні погодні умови.