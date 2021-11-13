Резников требует ускорить строительство военно-морской базы в Бердянске

Алексей Резников заявил, что важной задачей для Минобороны является развитие военно-морских возможностей. Речь идет об усилении флота новыми кораблями и катерами.

Россия хочет оккупировать Азовское море, – Резников

13 ноября новоназначенный министр обороны побывал с рабочим визитом в Бердянске Запорожской области. Вместе с ним был главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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Чиновники ознакомились с ходом строительства военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.

Резников подчеркнул, что Россия пытается фактически оккупировать Азовское море. Это создает угрозы для судоходства. Поэтому Украине следует развивать Военно-морские силы.

Для этого будем привлекать не только государственные средства, это также будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. После поездки мы проведем детальный анализ текущей ситуации. Будут даны поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске,

– рассказал министр.

Как развивают ВМС

Командующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что на баланс Минобороны передадут участок размером в 3,04 гектара. На нем разместят:

командование базы;

два дивизиона кораблей: дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения;

радиотехническое подразделение и подразделение борьбы с противодиверсионными средствами;

силы обеспечения.

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В 2021 году выделили земельный участок в 1,4 гектара, где возводят казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Кроме того, предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что к 2035 году реализуют программу большого строительства военно-морского флота в 3 этапа. В целом планируют создать инфраструктуру для строительства флота и военно-морских баз. База в Бердянске – первый этап строительства.