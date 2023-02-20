Резников назвал, какой западный танк станет базовым в ВСУ
Западные партнеры в начале 2023 года сформировали танковую коалицию. Благодаря этому, Украина получит три типа современных западных танков, один из которых будет базовым в Вооруженных Силах Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона рассказал, что базовым танком ВСУ будет немецкий Leopard 2, пишет 24 Канал. Соответствующее заявление Резников сделал, комментируя поставки Украине современных самолетов.
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Резников рассказал о поставках самолетов и танков
Он отметил, что Украина получит современные самолеты, сказав, что сейчас проходят консультации на уровне президента, министра обороны, военных, Генштаба ВСУ и т.д.
По словам Резникова, открыт вопрос, когда будет объявлено решение о передаче самолетов. Министр отметил, что решение будет объявлено, когда станет понятно, какая авиационная платформа будет базовой в Воздушных силах ВСУ.
Он провел аналогию со снабжением Украины западными танками.
У нас есть британские Challenger 2, американские Abrams, немец Leopard 2. Но основной платформой будут Leopard 2, потому что их больше,
– заявил Резников.
Глава Минобороны добавил, что время покажет, каким будет базовый самолет в Украине, отметив, что украинские пилоты готовы учиться на американских F-16, британских Eurofighter Typhoon и шведских Gripen.
По словам Резникова, тип истребителя, который получит Украина, также зависит от того, сколько есть свободных самолетов, есть ли запчасти, есть ли к ним системы обслуживания и самое главное – оружие, которым они будут оборудованы.
Украина получит танки Leopard 2: что известно
- Киев долго просил Германию о танках Leopard 2, в том числе о разрешении на их реэкспорт. В январе 2023 года немецкое правительство после некоторого промедления согласовало не только реэкспорт Leopard 2, но и пообещало выделить для Украины танки, которые есть на вооружении Германии.
- Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна" сообщил, что восемь стран передадут Украине танки Leopard. Речь идет о Германии, Польше, Канаде, Португалии, Испании, Норвегии, Дании и Нидерландах.
- В Норвегии сообщили, что решили передать Украине 8 Leopard 2 и 4 танка специального назначения. Нидерланды и Дания заявили, что не будут поставлять Украину танки Leopard 2, а вместо этого оплатят их ремонт. В то же время, в Нидерландах подчеркнули, что не могут поставлять Украине Leopard 2, поскольку этих танков нет на балансе страны.
- Германия и Польша уже учат украинских защитников овладевать боевыми танками Leopard 2. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для Украины хотят собрать как минимум танковую бригаду, а то и несколько.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что начавшееся обучение украинских военных на Leopard 2 продлится примерно 6 – 8 недель. Следовательно, Украина может получить танки уже в конце марта.