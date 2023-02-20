Резников назвал, какой западный танк станет базовым в ВСУ

Западные партнеры в начале 2023 года сформировали танковую коалицию. Благодаря этому, Украина получит три типа современных западных танков, один из которых будет базовым в Вооруженных Силах Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона рассказал, что базовым танком ВСУ будет немецкий Leopard 2, пишет 24 Канал. Соответствующее заявление Резников сделал, комментируя поставки Украине современных самолетов.

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Резников рассказал о поставках самолетов и танков

Он отметил, что Украина получит современные самолеты, сказав, что сейчас проходят консультации на уровне президента, министра обороны, военных, Генштаба ВСУ и т.д.

По словам Резникова, открыт вопрос, когда будет объявлено решение о передаче самолетов. Министр отметил, что решение будет объявлено, когда станет понятно, какая авиационная платформа будет базовой в Воздушных силах ВСУ.

Он провел аналогию со снабжением Украины западными танками.

У нас есть британские Challenger 2, американские Abrams, немец Leopard 2. Но основной платформой будут Leopard 2, потому что их больше,

– заявил Резников.

Глава Минобороны добавил, что время покажет, каким будет базовый самолет в Украине, отметив, что украинские пилоты готовы учиться на американских F-16, британских Eurofighter Typhoon и шведских Gripen.

По словам Резникова, тип истребителя, который получит Украина, также зависит от того, сколько есть свободных самолетов, есть ли запчасти, есть ли к ним системы обслуживания и самое главное – оружие, которым они будут оборудованы.

Украина получит танки Leopard 2: что известно