Танки Abrams не успеют принять участие в ближайшем контрнаступлении ВСУ, – Резников

Украинские экипажи уже поехали на учебу, чтобы использовать американские танки Abrams. Однако они не успеют принять участие в предстоящем контрнаступлении ВСУ.

Украина получила современные системы вооружения, особенно в части "бронированного кулака". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции. 24 Канал.

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Резников назвал Leopard 2 и Challenger 2. Однако обещанные танки Leopard 1 и американские Abrams поступят позже. Также в Украине есть большое количество бронированных машин разного типа – БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, скоро поступят СV 90 из Швеции.

Министр пояснил, что данная техника подготовлена и частично доставлена, но украинские военные завершают прохождение учений на некоторых типах вооружения.

Танки Abrams в этом контрнаступлении поучаствовать не успеют, но наши экипажи уже поехали на учебу,

– сказал Резников.

Подготовка к контрнаступлению завершается