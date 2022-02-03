Резников заявил, что Украина хочет перенести заседание ТКГ из Минска в Стамбул
Турция предложила проводить переговоры Трехсторонней контактной группы в Стамбуле. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина поддерживает эту инициативу.
О переносе переговоров Трехсторонней контактной группы в Стамбул еще говорили, когда Алексей Резников возглавлял Министерство реинтеграции. Об этом министр обороны заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Украина готова к переговорам в Стамбуле
Алексей Резников заявил, что Украина готова к переговорам в Стамбуле. Однако не только там. По словам Резникова, Украина готова вести переговоры в любом незаангажированном и независимом, особенно от России, городе.
Однако о Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган заявил публично. Пока нужно дождаться согласия другой стороны.
Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации, когда еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ – мы отвечали утвердительно "Да, мы согласны, если эта площадка, например, будет в Стамбуле",
– заявил Резников.
Последние новости о ТКГ
- В начале 2022 года в Трехсторонней контактной группе произошли кадровые изменения. Алексей Арестович ушел с поста представителя ТКГ. После этого его внесли в базу "Миротворца" как "участника гуманитарной агрессии против Украины".
- Сообщение о предложении проводить переговоры в Стамбуле появилось 26 января 2022 года. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен.
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