Резникова могут заменить в должности, среди кандидатов – Буданов, – нардеп

В Украине набирают обороты кадровые изменения. Так, поступила информация о возможном увольнении с должности министра обороны Алексея Резникова. Его может заменить глава ГУР Кирилл Буданов.

Сразу оговоримся, что эта информация еще не подтверждена официально. Но ее уже озвучил народный депутат Ярослав Железняк. Да и ряд украинских СМИ уже тоже рассказали, что Алексей Резников может покинуть Министерство обороны.

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Его может заменить Буданов

Ключевое слово в этом случае – "может". Мы ведь точно не знаем, так ли будет на самом деле. Можем только процитировать Ярослава Железняка, поделившегося наблюдениями из Согласительного совета, проведенного 4 февраля. Во время нее спикер Руслан Стефанчук отметил, что нас ожидают новые кадровые вопросы.

В то же время, он отметил, что точно никто не знает, какими именно будут эти кадровые вопросы. Известно, что перечень тех, кого лишат должности, должны озвучить сегодня, 5 февраля.

Как отметил Ярослав Железняк, сейчас известно, что Алексей Резников может покинуть Минобороны. Уже есть даже прогнозы по замене министра. Его место может занять глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Мне кажется он эффективен на своей должности сейчас, но как есть,

– заметил Железняк.

Резников останется в команде

Журналисты "Украинской правды" пообщались с представителями Офиса Президента, Кабмина и силовых ведомств. Пока известно, что команда президента размышляет над тем, куда после увольнения можно будет перевести Резникова. В то же время нет сомнений в том, должен ли он оставаться в команде.

Есть предположение, что он может возглавить Министерство юстиции. Данные, которыми владеют в издании, свидетельствуют о том, что Малюську ожидает путь, который в свое время преодолела Венедиктова. Так что он может стать послом в одной из стран Европы.

Ладно, вернемся к Буданову и его возможному назначению. По имеющимся у журналистов данным, он ищет, кто мог бы возглавить ГУР МО.

Кириллу очень тяжело уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но размышлять времени уже особо нет,

– отметил источник среди силовиков.

Как возможное увольнение комментирует Резников

В издании уже успели сделать с ним интервью. Один из вопросов касался возможного увольнения министра с должности.

У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этом посту не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: "Каждый чиновник должен осознавать, что в своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его",

– заметил он.

Резников добавил, что готов к тому, что может произойти что угодно. В то же время, он заверил, что ему не стыдно за то, что он сделал. Министр убежден, что сможет продемонстрировать результаты своей деятельности в ведомстве.

Возможному увольнению предшествовали скандалы