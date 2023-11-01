Жуткая резня в Каменце-Подольском: полиция расследует нападение сразу по трем статьям
Источник:ГУНП в Хмельницкой области
На Хмельнитчине произошла резня, в результате которой погиб один местный житель. Еще четыре человека получили ранения.
В Каменце-Подольском произошло несколько криминальных эпизодов в течение короткого промежутка времени. Правоохранители получили уведомление о них в ночь на 1 ноября.
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Что именно произошло в Каменце-Подольском
Жители сообщили полиции, что трое мужчин порезали случайного прохожего ножом. После этого тройка нападавших вошла в подъезд дома по улице Космонавтов. Там подозреваемые избили 3 человек и убили местного жителя. Ему было 42 года. Известно, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
На место происшествия выехала группа быстрого реагирования полиции, работники управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Хмельницкой области. Подозреваемых полицейские задержали неподалеку от места совершения преступления,
– говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство сразу по 3 статьям. А именно: хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия, умышленное убийство по хулиганским мотивам и незаконное лишение свободы человека.
Правоохранители задержали тройку нападающих и сообщили этим мужчинам о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается расследование.
Другие уголовные случаи
- Недавно в Киеве на Крещатике мужчина ударил ножом парня, после чего сел в BMW и попытался скрыться. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего полиция довольно быстро задержала. В его машине правоохранители нашли холодное оружие.
- Как сообщалось ранее, в Павлограде мужчина бил себя ножом в живот. Когда на место приехали полицейские и попытались его успокоить, он порезал одного из правоохранителей. Тогда один из напарников применил огнестрельное оружие.
- Напомним, в Польше украинец угрожал ножом пограничникам при попытке незаконно переправить иностранцев в Германию. Он был под действием наркотиков.