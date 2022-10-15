"Не было осуждения аннексии": в Иране попытались объяснить, почему не голосовали за резолюцию ООН

Делегация Ирана в ООН заявила, что будто бы проголосовала бы против аннексии украинских территорий, если бы в резолюции было указано только об аннексии. А так Иран видит в резолюции "политический контекст".

Во время голосования за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую попытку России поглотить части Украины, которое проходило в 12 октября, Иран отсутствовал. В стране постарались объяснить почему.

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Как Иран попытался объяснить игнорирование голосования

Резолюция призывает страны и международные организации не признавать так называемую аннексию Россией 4 областей Украины, требует ее немедленной отмены и призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах своей международной признанной границы".

Очевидно, делегации Ирана не понравился пункт вывода войск России из Украины. Поскольку представитель страны заявил, что вроде бы проголосовал за резолюцию, если бы она вся была сфокусирована на осуждении аннексии.

При этом советник по СМИ Представительства Ирана в ООН заявил, что резолюция "основана на политических мотивах"

Некоторые пункты резолюции были неприемлемы для Ирана, но некоторые части резолюции, касающиеся уважения территориальной целостности и национального суверенитета стран, являются неизменным принципом внешней политики Исламской Республики Иран,

– сказал советник.

Напомним, что историческую резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" поддержали 143 государства. Между тем, Иран поставляет России дроны-камикадзе, которые помогают стране-агрессору атаковать инфраструктуру и мирное население Украины. Кроме того, иранские инструкторы приехали на временно оккупированные россиянами территории, чтобы помочь им эффективнее использовать шахиды.

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