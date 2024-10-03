"Украине снова угрожает геноцид": ПАСЕ приняла резолюцию к годовщине Голодомора

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Чествование 90-й годовщины Голодомора – Украине снова угрожает геноцид". Пока ее текст обнародован на сайте ПАСЕ не был обнародован.

Однако, как отмечает МИД, резолюция не только подтверждает признание Голодомора 1932 – 1933 годов актом геноцида против украинского народа, но и подчеркивает современные геноцидные намерения России в ее агрессии против Украины.

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ПАСЕ приняла резолюцию

За принятие соответствующего документа на заседании ПАСЕ, которое состоялось сегодня, 3 октября, единогласно проголосовали 80 участников заседания. В украинском МИД отметили, что это важное решение чтит память миллионов украинцев, погибших в результате искусственного голода, организованного советским режимом.

Таким образом, как отмечают в ведомстве, признавая сознательную политику, что привела к массовому голоду с целью уничтожения украинской национальной идентичности, Парламентская ассамблея Совета Европы подчеркивает важность исторической правды и справедливости.

В резолюции ПАСЕ обращает особое внимание на прямую связь между прошлыми преступлениями и современными зверствами России. Систематические атаки против гражданских людей, уничтожение гражданской инфраструктуры, принудительная депортация украинских детей и массовые военные преступления и преступления против человечности свидетельствуют о геноцидном намерении, направленном на уничтожение украинской идентичности,

– говорится в сообщении министерства.

Там также призвали "все нации и международные организации" признать Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом против украинского народа, осудить текущие агрессивные и геноцидные действия России и поддержать Украину в ее борьбе за свободу, права человека и верховенство права.

Напомним, еще в марте 2022 года Парламентская Ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании России.