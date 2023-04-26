Резолюция США является проявлением большого мужества. Это демонстрирует признание своих прошлых ошибок.

Важно Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплатах Россией репараций Украине

Что говорит Подоляк о резолюции США о победе Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нужно большое мужество, чтобы открыто признать ошибки прошлого. Резолюцию Палаты представителей США он назвал однозначной.

Соединенные Штаты, к сожалению, вместе с другими западными странами поощряли Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе под гарантиями. Это была ошибочная политика, которая была неправильно интерпретирована агрессором и привела к большой войне в Европе,
– отметил Подоляк.

Он считает, что единственным способом обеспечить безопасность в Европе есть:

  • возвращение уважения к международному праву,
  • возвращение оккупированных территорий Украины,
  • привлечение к ответственности военных преступников,
  • полноправное членство Украины в НАТО.

Что известно о резолюции США по поводу Украины

  • 25 апреля члены Конгресса США представили проект резолюции "Победа Украины".
  • В документе говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года.
  • Также документ призывает содействовать восстановлению Украины, ее интеграции в евроатлантические институции, такие как НАТО – в соответствии с политикой США, сформулированной еще в 2008 году.
  • К тому же в проекте резолюции подчеркивают, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать выплату Россией репараций Украине, помощь мирового сообщества в восстановлении Украины и другое.
  • После презентации резолюции ее должны согласовать в соответствующих комитетах, а затем вынести на голосование в Конгрессе, где за нее должны проголосовать.