Резолюция США является проявлением большого мужества. Это демонстрирует признание своих прошлых ошибок.

Важно Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплатах Россией репараций Украине

Что говорит Подоляк о резолюции США о победе Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нужно большое мужество, чтобы открыто признать ошибки прошлого. Резолюцию Палаты представителей США он назвал однозначной.

Соединенные Штаты, к сожалению, вместе с другими западными странами поощряли Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе под гарантиями. Это была ошибочная политика, которая была неправильно интерпретирована агрессором и привела к большой войне в Европе,

– отметил Подоляк.

Он считает, что единственным способом обеспечить безопасность в Европе есть:

возвращение уважения к международному праву,

возвращение оккупированных территорий Украины,

привлечение к ответственности военных преступников,

полноправное членство Украины в НАТО.

Что известно о резолюции США по поводу Украины