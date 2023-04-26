Резолюція США є проявом великої мужності. Це демонструє визнання своїх минулих помилок.

Важливо Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виплати Росією репарацій Україні

Що каже Подоляк про резолюцію США щодо перемоги України

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що потрібна велика мужність, щоб відкрито визнати помилки минулого. Резолюцію Палати представників США він назвав однозначною.

Сполучені Штати, на жаль, разом з іншими західними країнами заохочували Україну відмовитися від ядерної та іншої зброї для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні під гарантіями. Це була помилкова політика, яка була неправильно інтерпретована агресором і призвела до великої війни в Європі,

– зауважив Подоляк.

Він вважає, що єдиним способом забезпечити безпеку в Європі є:

повернення поваги до міжнародного права,

повернення окупованих територій Україні,

притягнення до відповідальності воєнних злочинців,

повноправне членство України в НАТО.

Що відомо про резолюцію США щодо України