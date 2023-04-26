Презентація відбувалась на Капітолійському пагорбі. На заході були присутні конгресвумен-демократка Марсі Каптур, 3-й президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, а також учасники "Українського саміту дій".
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Що передбачає резолюція
У документі йдеться про те, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.
Політика США спрямована на забезпечення того, аби Україна могла зберегти суверенітет у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, на досягнення справедливості та відшкодування втрат України,
– йдеться у резолюції.
Крім того, документ закликає сприяти відбудові України, а також її інтеграції в євроатлантичні інституції, такі як НАТО – відповідно до політики США, сформульованої ще 2008 року.
У США презентували проєкт резолюції "Перемога України" / Фото Оксана Маркарова
Посол України у США Оксана Маркарова додала, що у проєкті резолюції наголошують, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:
- виплату Росією репарацій Україні;
- допомогу світової спільноти у відновлені України;
- притягнення керівництва Росії до відповідальності за цю загарбницьку війну;
- відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних Росією під час її вторгнення.
Як світ допомагає Україні перемогти
- 25 квітня Європейський Союз виділив ще 1,5 мільярда євро Україні. Ці гроші підуть на підтримку роботи наших інституцій, інфраструктуру та для проведення важливих реформ.
- Нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2. Зокрема, серед них є боєприпаси зі збідненим ураном.
- На тлі заяв від Міністерства оборони України про початок контрнаступальних дій США оголосили про черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли артилерійські снаряди різних калібрів, 155-мм та 105-мм, боєприпаси для Himars, 9 мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї, техніка забезпечення тощо.