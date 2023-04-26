Презентація відбувалась на Капітолійському пагорбі. На заході були присутні конгресвумен-демократка Марсі Каптур, 3-й президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, а також учасники "Українського саміту дій".

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Що передбачає резолюція

У документі йдеться про те, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Політика США спрямована на забезпечення того, аби Україна могла зберегти суверенітет у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, на досягнення справедливості та відшкодування втрат України,

– йдеться у резолюції.

Крім того, документ закликає сприяти відбудові України, а також її інтеграції в євроатлантичні інституції, такі як НАТО – відповідно до політики США, сформульованої ще 2008 року.

У США презентували проєкт резолюції "Перемога України" / Фото Оксана Маркарова

Посол України у США Оксана Маркарова додала, що у проєкті резолюції наголошують, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:

виплату Росією репарацій Україні;

допомогу світової спільноти у відновлені України;

притягнення керівництва Росії до відповідальності за цю загарбницьку війну;

відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних Росією під час її вторгнення.

Зверніть увагу! Після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі, де за неї мають проголосувати, як на рівні Палати Представників, так і на рівні Сенату.

Як світ допомагає Україні перемогти