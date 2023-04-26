Презентация проходила на Капитолийском холме. На мероприятии присутствовали конгрессвумен-демократ Марси Каптур, 3-й президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной, а также участники "Украинского саммита действий".

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Что предполагает резолюция

В документе говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

Политика США направлена на обеспечение того, чтобы Украина могла сохранить суверенитет в пределах своих международно признанных границ, на достижение справедливости и возмещение потерь Украины,

– говорится в резолюции.

Кроме того, документ призывает способствовать восстановлению Украины, а также ее интеграции в евроатлантические институции, такие, как НАТО – в соответствии с политикой США, сформулированной еще в 2008 году.

В США представили проект резолюции "Победа Украины" / Фото Оксана Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова добавила, что в проекте резолюции подчеркивают, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:

выплату Россией репараций Украине;

помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;

привлечение руководства России к ответственности за эту захватническую войну;

восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных Россией во время ее вторжения.

Обратите внимание! После презентации резолюции ее должны согласовать в соответствующих комитетах, а затем вынести на голосование в Конгрессе, где за нее должны проголосовать как на уровне Палаты представителей, так и на уровне Сената.

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