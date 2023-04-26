Презентация проходила на Капитолийском холме. На мероприятии присутствовали конгрессвумен-демократ Марси Каптур, 3-й президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной, а также участники "Украинского саммита действий".
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Что предполагает резолюция
В документе говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года.
Политика США направлена на обеспечение того, чтобы Украина могла сохранить суверенитет в пределах своих международно признанных границ, на достижение справедливости и возмещение потерь Украины,
– говорится в резолюции.
Кроме того, документ призывает способствовать восстановлению Украины, а также ее интеграции в евроатлантические институции, такие, как НАТО – в соответствии с политикой США, сформулированной еще в 2008 году.
В США представили проект резолюции "Победа Украины" / Фото Оксана Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова добавила, что в проекте резолюции подчеркивают, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:
- выплату Россией репараций Украине;
- помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;
- привлечение руководства России к ответственности за эту захватническую войну;
- восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных Россией во время ее вторжения.
Как мир помогает Украине победить
- 25 апреля Европейский Союз выделил еще 1,5 миллиарда евро Украине. Эти деньги пойдут на поддержку работы наших институтов, инфраструктуру и проведение важных реформ.
- Недавно стало известно, что Великобритания передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2. В частности, среди них есть боеприпасы с обедненным ураном.
- На фоне заявлений от Министерства обороны Украины о начале контрнаступательных действий США объявили об очередном пакете военной помощи. В него вошли артиллерийские снаряды разных калибров, 155-ми и 105-мм, боеприпасы для Himars, 9 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, техника обеспечения и т.д.