В полиции рассказали о двух версиях смерти Полякова
Источник:Интефакс-Украина
Продолжается расследование смерти нардепа Антона Полякова. Правоохранители утверждают, что рассматривают обе версии гибели – добровольное, а также принудительное употребление наркотиков.
Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский.
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О показаниях Скороход полиция говорить не может
Дело действительно резонансное, на сегодня еще продолжается досудебное расследование. О показаниях Скороход мы не можем говорить, поскольку это тайна досудебного расследования,
– сказал Выговский.
Руководитель полиции Киева подчеркнул, что в деле уже провели около 20 экспертиз. Пока есть результаты 4 из них, поэтому пока нет оснований считать какую-то версию основной.
Скороход ранее раскритиковала действия полиции
Ранее сожительница Полякова – нардеп Анна Скороход раскритиковала заявления полиции о смерти политика. Она считает, что Полякова убили, а версия об употреблении наркотиков ее возмутила.
После этого Скороход повторно вызвали на допрос в полицию. Показания она давала в течение 7 часов. Однако, заметила политик, никаких собственных предположений она не выдвигала.Обратите внимание! Анна Скороход зарегистрировала в парламенте постановление о создании ВСК, которая должнао заняться расследованием дела.
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Главное о смерти Антона Полякова
- В ночь на 8 октября нардепа Антона Полякова нашли мертвым в такси.
- Патруль остановил машину, нарушавшую правила ПДД, и заметил без сознания пассажира на заднем сидении.
- Попытки спасти жизнь политику были безуспешными.
- Согласно результатам вскрытия, причиной смерти нардепа стала острая коронарная недостаточность.
- Также в крови Полякова обнаружили метадон и алкоголь.