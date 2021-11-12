В полиции рассказали о двух версиях смерти Полякова

Продолжается расследование смерти нардепа Антона Полякова. Правоохранители утверждают, что рассматривают обе версии гибели – добровольное, а также принудительное употребление наркотиков.

Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

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О показаниях Скороход полиция говорить не может

Дело действительно резонансное, на сегодня еще продолжается досудебное расследование. О показаниях Скороход мы не можем говорить, поскольку это тайна досудебного расследования,

– сказал Выговский.

Руководитель полиции Киева подчеркнул, что в деле уже провели около 20 экспертиз. Пока есть результаты 4 из них, поэтому пока нет оснований считать какую-то версию основной.

Скороход ранее раскритиковала действия полиции

Ранее сожительница Полякова – нардеп Анна Скороход раскритиковала заявления полиции о смерти политика. Она считает, что Полякова убили, а версия об употреблении наркотиков ее возмутила.

После этого Скороход повторно вызвали на допрос в полицию. Показания она давала в течение 7 часов. Однако, заметила политик, никаких собственных предположений она не выдвигала.

Анна Скороход зарегистрировала в парламенте постановление о создании ВСК, которая должнао заняться расследованием дела.

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