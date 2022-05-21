Результат и оценку наших действий можно будет сказать после окончания войны, – Зеленский

Владимир Зеленский считает, что результат и оценку действий властей можно дать только после окончания войны. Он также отметил, что, несмотря на то, что в некоторых городах спокойно, война в Украине продолжается.

Во время телемарафона президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена обсудили с журналистами главные события трех лет у власти, передает 24 канал.

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На вопрос журналиста, что Зеленский считает своим достижением за эти три года, он ответил, что это сложно сказать.

"Мне о себе или своих шагах говорить сложно, оценивать надо результат, когда ты дошел до конца", - подчеркнул президент.

По его словам, если говорить о войне, то здесь тоже нужно дойти до конца .

"Я считаю, что, несмотря на такую теплую погоду, мы видим в окнах одно, но не видим, что за окнами в других городах. Есть конкретная война", - говорит он.

Зеленский объяснил, что их деоккупированная область (Киевщина – 24 канал) говорит о том, что жизнь вернулась полностью, но война в Украине есть.

Поэтому результат и оценку того, что мы делаем, как это начиналось и чем закончится, можно сказать только тогда, когда война закончится,

– заявил президент.

Напомним, 20 мая исполнилось ровно 3 года , когда Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Глава государства поблагодарил украинцев за поддержку. "Сегодня – три года, как я стал президентом Украины . Спасибо за доверие. Горжусь тем, что я – президент. Люблю вас! Не подведу!" – сказал он.

К слову, Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей американского издания Time, получив 3,3 миллиона голосов, что составляет 5% от общего количества. Второе место занял глава SpaceX и Tesla Илон Маск, а третье – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Фото Зеленского дважды попадало на обложку издания Time. Впервые наш президент стал основным лицом выпуска этого журнала 16 декабря 2019 года. Тогда там было фото, на котором глава государства выглядел не слишком жизнерадостным. А под фотографией была надпись: "Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом".



Первая обложка журнала с нашим президентом / Изображение TIME

А вот второй раз его лицо появилось там уже после вторжения России. 28 апреля там изобразили Владимира Зеленского в профиль и на темном фоне. Такая обложка была потому, что получился большой материал, который написал их корреспондент после 2 недель пребывания в Киеве.



Вторая обложка журнала с нашим президентом / Изображение TIME

Однако в начале марта появилась обложка журнала с цитатой украинского президента. Там говорилось: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму". При этом надпись была на фоне желто-голубого флага.

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