В результате агрессии России на Киевщине погибли более 1 120 человек, – Венедиктова

В Киевской области оккупанты жестоко издевались над людьми и расстреливали местных. Пока известно, что в области в результате российского вторжения погибли по меньшей мере 1 222 человека.

О количестве жертв в Киевской области рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова иностранным СМИ.

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По ее словам, то, что они видели на местах во всех регионах Украины, – это военные преступления, преступления против человечества.

Венедиктова назвала военным преступлением и российский ракетный удар по вокзалу Краматорска, в результате которого погибли более 50 человек.

Безусловно, это военное преступление. Это была российская ракета, убившая более 50 человек. Эти люди просто хотели спасти свою жизнь. Они хотели, чтобы их эвакуировали вместе с детьми. Это были женщины, дети, и они просто хотели спасти свою жизнь,

– заявила генпрокурор.

К слову, циничная и жестокая война России против Украины унесла жизни уже как минимум 177 детей. В то же время, еще более 330 маленьких украинцев получили травмы. Фактическое количество погибших и раненых установить невозможно из-за оккупации.

Интересное видео – Идентифицировали уже 500 оккупантов, которые совершали зверства на Киевщине: