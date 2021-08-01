Столкнулись авто и микроавтобус: из-за аварии на Луганщине пострадали 9 человек

Возле города Кременная, на Луганщине, столкнулись автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen. В результате 9 человек получили травмы.

Авария произошла 1 августа. Полицию вызвал врач скорой помощи.

Читайте также Под Одессой водитель насмерть сбил двух человек на велосипеде

Из-за ДТП на Луганщине людей с травмами госпитализировали

Именно врач сообщил, что на дороге возле города Кременная произошло ДТП с пострадавшими.

В полиции рассказали, что на место аварии выехали:

руководство и следователи Главного управления Нацполиции;

а также следственно-оперативная группа Кременской полиции.

Предварительно известно, что столкнулись именно автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen. Однако пока не сообщают, кто был виновником ДТП.

В результате аварии 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу,

– сообщили полицейские.

Сотрудники полиции и следователи работают на месте инцидента и устанавливают обстоятельства ДТП. Также полиция решает вопрос о внесении сведений в ЕРДР за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Последние аварии в Украине: коротко