Столкнулись авто и микроавтобус: из-за аварии на Луганщине пострадали 9 человек

1 августа 2021 , 18:33
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Источник:

Полиция Луганской области

Возле города Кременная, на Луганщине, столкнулись автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen. В результате 9 человек получили травмы.

Авария произошла 1 августа. Полицию вызвал врач скорой помощи.

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Из-за ДТП на Луганщине людей с травмами госпитализировали

Именно врач сообщил, что на дороге возле города Кременная произошло ДТП с пострадавшими.

В полиции рассказали, что на место аварии выехали:

  • руководство и следователи Главного управления Нацполиции;
  • а также следственно-оперативная группа Кременской полиции.

Предварительно известно, что столкнулись именно автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen. Однако пока не сообщают, кто был виновником ДТП.

В результате аварии 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу,
 – сообщили полицейские.

Сотрудники полиции и следователи работают на месте инцидента и устанавливают обстоятельства ДТП. Также полиция решает вопрос о внесении сведений в ЕРДР за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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Автор: Діана Квасневська