В результате ДТП с маршруткой на Черниговщине погибли по меньшей мере 10 человек

На Черниговщине 7 декабря произошло ужасное ДТП с участием грузовика и маршрутки. В результате погибли по меньшей мере 10 человек.

Как сообщили спасатели, авария произошла примерно в 7:55 вблизи села Брусилов, что на Черниговщине.

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В ГСЧС отметили, что грузовик влетел в маршрутку на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Пассажирский микроавтобус двигался по маршруту Чернигов – Сосница.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате ДТП погибли 10 человек, еще 7 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы достать их из искореженного салона маршрутки, спасатели привлекли 3 единицы техники и еще 10 человек.



Место ДТП на Черниговщине / Фото ГСЧС

Что именно стало причиной ужасной аварии будут выяснять правоохранители. Они прибыли на место происшествия вместе со спасателями.

Еще одно ДТП с маршруткой

На трассе Львов – Николаев, возле села Ковяри Львовского района маршрутка слетела с трассы в кювет. Информации о пострадавших нет. Поскольку маршрутка взлетела в ров перед поворотом, проезд по этому участку был несколько затруднен.

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Полный текст публикации ГСЧС:

Черниговская область: МЧС оказывают помощь на месте столкновения грузовика с маршрутным микроавтобусом. 7 декабря, около 7:55, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом Чернигов – Сосница.

В результате ДТП погибли 10 человек и 7 человек травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники.