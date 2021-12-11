В результате мощного торнадо в США погибли по меньшей мере 50 человек, – губернатор

Юго-западный штат Кентукки 10 декабря всколыхнул мощный торнадо. Губернатор Энди Бешер рассказал, что, очевидно, непогода привела к смерти по меньшей мере 50 человек.

Больше всего разрушений подвергся округ Грейвс. В эпицентре бедствия оказался город Мэйфилд.

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Мы знаем, что в результате этого события у нас, вероятно, будет более 50 смертей. У нас есть одна фабрика в Мэйфилде у которой обвалилась крыша, что приведет к массовым жертвам,

– рассказал губернатор.

Сейчас в штате объявили чрезвычайное положение.

Центр прогнозирования штормов NOAA объявил о 24 торнадо в 5 штатах:

Арканзас;

Кентукки;

Иллинойс;

Теннесси;

Миссури.

Торнадо в США: смотрите видео

Бедствие нанесло значительные разрушения: смотрите видео

Десятки жертв в Индонезии

В декабре 2021 года на острове Ява проснулся вулкан Семеру.

Жертвами бедствия стали 34 человека.

Кроме того, известно о десятках пострадавших. Чаще всего люди обращаются к медикам с ожогами.

Из-за извержения вулкана пришлось эвакуировать около 4 тысяч местных жителей.

Облако пепла покрыло более 10 сел.

В Индонезии произошло извержение вулкана: смотрите видео