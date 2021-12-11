В результате мощного торнадо в США погибли по меньшей мере 50 человек, – губернатор

11 декабря 2021 , 13:46
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Источник:

CNN

Юго-западный штат Кентукки 10 декабря всколыхнул мощный торнадо. Губернатор Энди Бешер рассказал, что, очевидно, непогода привела к смерти по меньшей мере 50 человек.

Больше всего разрушений подвергся округ Грейвс. В эпицентре бедствия оказался город Мэйфилд.

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Мы знаем, что в результате этого события у нас, вероятно, будет более 50 смертей. У нас есть одна фабрика в Мэйфилде у которой обвалилась крыша, что приведет к массовым жертвам,
– рассказал губернатор.

Сейчас в штате объявили чрезвычайное положение.

Центр прогнозирования штормов NOAA объявил о 24 торнадо в 5 штатах:

  • Арканзас;
  • Кентукки;
  • Иллинойс;
  • Теннесси;
  • Миссури.

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  • В декабре 2021 года на острове Ява проснулся вулкан Семеру.
  • Жертвами бедствия стали 34 человека.
  • Кроме того, известно о десятках пострадавших. Чаще всего люди обращаются к медикам с ожогами.
  • Из-за извержения вулкана пришлось эвакуировать около 4 тысяч местных жителей.
  • Облако пепла покрыло более 10 сел.

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Автор: Мар'яна Бекало