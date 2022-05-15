В результате обстрела Чугуева ранение получил 15-летний ребенок

Российские оккупанты продолжают активно обстреливать Харьковскую область. Еще раз пострадал город Чугуев. Ранения на этот раз получили два человека, в том числе 15-летний подросток.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 канал. Есть раненые в результате обстрелов Первомайского – это также два человека.

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Изюмское направление остается самым горячим

Беспокойно было и в Золочевском и Изюмском районах.

Изюмское направление остается самой горячей точкой, где вблизи Барвинково противник постоянно проверяет позиции наших вооруженных сил, пытается их прорвать, однако успехов не имел.

– объяснил Синегубов.

Враг понес потери на этом направлении – как в личном составе, так и в технике. Также Синегубов отметил успех наших военных: 14 мая им удалось сбить российский самолет.

На севере области ВСУ перешли в контрнаступление

В самом Харькове – относительное затишье, значительно уменьшилось количество обстрелов.

На севере Харьковщины Вооруженные Силы Украины действительно оттесняют врага, они перешли в контрнаступление еще несколько недель назад. Благодаря этому и уменьшилось количество обстрелов Харькова.

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В областной центр возвращаются люди

В телеграмме глава ОВА написал, что постепенно в Харьков возвращаются люди. Ежедневно поездами прибывают около 2 тысяч человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Также едут домой и жители освобожденных от оккупантов территорий. Однако специалисты проводят работы по разминированию.

Враги, при этом, не прекращают атаковать освобожденные ВСУ населенные пункты. Особенно россияне целятся по автотранспорту, в котором находятся люди, желающие либо уехать, либо вернуться.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Двум российским военным командирам объявили о подозрении в совершении военных преступлений. Они давали приказы об обстрелах Харьковской области.

В Генштабе ВСУ ранее отмечали, что российские войска пытаются помешать проходу ВСУ к государственной границе. Главные усилия противника – на удержании занятых ранее позиций.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что фактически Украина уже выиграла битву за Харьков. Россияне были вынуждены уйти с позиций под контрнаступлением ВСУ. Эксперты говорят: эта ситуация схожа с отступлением россиян с Киевщины.

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