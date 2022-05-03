В результате обстрела Львова пострадали 2 человека, повреждена коммунальная инфраструктура, – мэр

Российские оккупанты вечером 3 мая обстреляли Львов. Городской глава Андрей Садовый рассказал, что в результате получили ранения 2 человека.

Вражеские ракеты попали в подстанцию. В настоящее время на местах работают сотрудники ГСЧС.

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Садовый рассказал о последствиях ракетного удара по Львову

Городской голова отметил, что сейчас идет ликвидация последствий ракетного удара.

Удары были нанесены по 3 подстанциям. В связи с этим есть перебои с электроснабжением. Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь,

– рассказал Садовый.

Кроме этого, вражеский обстрел серьезно повредил коммунальную инфраструктуру – в зданиях выбило окна, а также повреждены 60 гаражей.

"Есть перебои с подачей водоснабжения, а также с электроснабжением медицинских учреждений. Работают все службы", – подытожил Садовый.

Смотрите обращение Андрея Садового:

Кратко об обстреле Львова 3 мая

Вечером 3 мая воздушная тревога была объявлена ​​почти по всей стране. Впоследствии взрывы прогремели в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, в Кировоградской области и на Днепропетровщине. Кроме этого, оккупанты впервые с начала войны обстреляли Закарпатье.

Информацию о взрывах во Львове сразу же подтвердили мэр Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Садовый рассказал, что в городе начались перебои со светом. По его словам, подобные проблемы возникли в нескольких районах города.

Сначала городской голова сообщил, что захватчики повредили 2 электроподстанции, однако впоследствии их количество возросло до трех.

Именно поэтому и начались перебои с электроснабжением. Кроме этого, без питания остались 2 помповые подстанции, поэтому в части города пропала вода.

Садовый отметил, что возобновлять водоснабжение будут через альтернативные источники энергии.

Также из-за обстрела Львова Укрзализныця задержала ряд поездов на подъезде к городу. В компании отметили, что прилагают максимум усилий для сокращения отставания поездов от графика движения.

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