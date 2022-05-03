В результате обстрела Львова пострадали 2 человека, повреждена коммунальная инфраструктура, – мэр
Источник:фейсбук Андрея Садового
Российские оккупанты вечером 3 мая обстреляли Львов. Городской глава Андрей Садовый рассказал, что в результате получили ранения 2 человека.
Вражеские ракеты попали в подстанцию. В настоящее время на местах работают сотрудники ГСЧС.
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Садовый рассказал о последствиях ракетного удара по Львову
Городской голова отметил, что сейчас идет ликвидация последствий ракетного удара.
Удары были нанесены по 3 подстанциям. В связи с этим есть перебои с электроснабжением. Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь,
– рассказал Садовый.
Кроме этого, вражеский обстрел серьезно повредил коммунальную инфраструктуру – в зданиях выбило окна, а также повреждены 60 гаражей.
"Есть перебои с подачей водоснабжения, а также с электроснабжением медицинских учреждений. Работают все службы", – подытожил Садовый.
Смотрите обращение Андрея Садового:
Кратко об обстреле Львова 3 мая
- Вечером 3 мая воздушная тревога была объявлена почти по всей стране. Впоследствии взрывы прогремели в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, в Кировоградской области и на Днепропетровщине. Кроме этого, оккупанты впервые с начала войны обстреляли Закарпатье.
- Информацию о взрывах во Львове сразу же подтвердили мэр Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
- Садовый рассказал, что в городе начались перебои со светом. По его словам, подобные проблемы возникли в нескольких районах города.
- Сначала городской голова сообщил, что захватчики повредили 2 электроподстанции, однако впоследствии их количество возросло до трех.
- Именно поэтому и начались перебои с электроснабжением. Кроме этого, без питания остались 2 помповые подстанции, поэтому в части города пропала вода.
- Садовый отметил, что возобновлять водоснабжение будут через альтернативные источники энергии.
- Также из-за обстрела Львова Укрзализныця задержала ряд поездов на подъезде к городу. В компании отметили, что прилагают максимум усилий для сокращения отставания поездов от графика движения.