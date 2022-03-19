В результате обстрела Макарова погибли семеро гражданских: еще 5 ранены
19 марта 2022 , 13:33Читати новину українською
Источник:Полиция Киевской области
Оккупанты обстреляли населенные пункты Бучанщины 18 марта. В результате вражеских обстрелов Макарова погибло 7 мирных жителей, еще 5 попали в больницу.
Оккупанты обстреляли Макаров из авиации. Целились по жилому сектору.
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Разрушены жилые дома и админздания
В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждено административное здание и другие помещения. На месте работают правоохранители.
Полицейские документируют факты преступлений и помогают жителям, пострадавшим от авиаудара.Обратите внимание! Только в Киеве с начала вторжения России погибли 222 человека, из них 60 – гражданские
Смотрите ужасные фото последствий авиаудара / Фото полиции Киевской области:
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