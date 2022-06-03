В результате обстрелов Харьковской области 2 июня погиб 1 человек, а 7 человек пострадали

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область. За сутки 2 июня оккупанты открывали огонь по ряду населенных пунктов региона.

В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие в областном центре. Речь идет о 2 местных жителях.

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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины

В Чугуеве погиб мирный житель, а еще 2 – получили ранения;

в селе Катериновка Лозовского района пострадали 2 человека;

еще 1 пострадавший находится в Балаклейской общине;

в Циркунах повреждены частные дома, хозяйственные постройки, ангар с зерном и автомобили местных жителей;

в результате ракетного удара по Золочеву повреждены жилые здания. К счастью, потерпевших среди населения нет.

В области восстанавливают разрушенное

Несмотря на постоянные обстрелы, в Харьковской области ремонтируют поврежденную критическую инфраструктуру. Специалистам "Харьковгоргаза" уже удалось возобновить газоснабжение для 8 тысяч жителей микрорайона Солнечный. Поставки газа возобновляются и в населенных пунктах области – Золочеве, Дергачах и Ольховской общине.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил, где в регионе продолжаются бои. По его словам, горячо сейчас в Изюмском направлении. Там россияне готовятся к очередной попытке наступления. Однако наши воины смело держат свои позиции и наносят врагу значительные потери.

Мы гордимся Вооруженными Силами, которые 100 дней удерживают оборону. Украина победит,

– подчеркнул Синегубов.

Последние новости о ситуации на фронте

Утром 3 июня россияне провели массовый обстрел пограничных сел и городков Черниговской и Сумской областей. Оккупанты с территории государства-агрессорки открыли огонь из реактивных систем залпового огня и минометов. Всего в Украину прилетела минимум сотня вражеских ракет и мин.

За все время войны в Украине погибли 30 950 вражеских военных. Масштабы потерь российской армии достигли неслыханных ранее для государства-агрессорки масштабов. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 100 кафиров, 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 14 беспилотников, крылатую ракету и т.д.

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